Activer la réduction de bruit en temps réel et l'annulation acoustique d'écho pour un microphone sous Linux avec PulseAudio (et faire croire aux gens que vous roulez en Porsche)3 min read

On se souviendra que j’avais témoigné de mon admiration pour le acoustic echo cancelling dans Empathy/Telepathy via PulseAudio il y a plusieurs années.

Or, Empathy et Telepathy sont morts et enterrés, et WebRTC a largement pris leur place (ça, on le voyait venir) avec des applications comme Jitsi Meet, BigBlueButton, et plein de sites web SaaS propriétaires.

Ce que j’avais oublié de dire en 2012, c’est que l’AEC et débruiteur peuvent également être activés de façon permanente pour toutes les applications utilisant le micro, sans que ce soit forcément Empathy/Telepathy. Cette fonctionnalité est toujours disponible dans PulseAudio en 2020*.

Cela peut être utile si vous ne voulez pas traiter vos enregistrements dans Audacity à chaque fois, ou pour les quelques cas d’utilisation de visioconférence où l’annulation acoustique d’écho n’est pas prise en charge par votre application (n’oublions pas que echo concealment n’est pas la même chose que echo cancellation). Ce n’est pas tellement mon cas (ayant de l’équipement de studio de production avec des microphones bien amplifiés et sans bruit de fond), mais ça peut être pratique pour les libristes moins bien équipé(e)s qui doivent tout de même participer aux appels conférence de plus en plus fréquents mais ne veulent pas infliger aux autres le bruit de leur microphone analogique pourri collé sur le ventilateur d’un ordinateur en surchauffe. Enfin, je suppose que toutes sortes de gens veulent se débarrasser de leur echo en 2020:

Pour activer la fonctionnalité “par utilisateur” (survit aux réinstallations du système si vous préservez votre partition home), éditez le fichier ~/.config/pulse/default.pa ; Si, au contraire, vous voulez l’activer system-wide pour tous les utilisateurs, éditer /etc/pulse/default.pa , et y insérer le contenu suivant:

load-module module-echo-cancel source_name=noechosource sink_name=noechosink set-default-source noechosource set-default-sink noechosink

On aurait pu écrire “Fiji” au lieu de “noechosource” et “lavabo” au lieu de “noechosink” je suppose. Il y a aussi une pléthore d’options possibles pour le module echo cancel, mais on va garder ça simple. Comme une Toyota.

Dans le cas de ~/.config/pulse/default.pa , n’oubliez pas que votre fichier doit hériter du fichier système, et donc commencer avec ces lignes au début du fichier:

.include /etc/pulse/default.pa

Puis vous pouvez redémarrer l’instance PulseAudio de votre session d’usager en le stoppant (puisqu’il redémarrera tout seul, du moins si vous êtes sous GNOME): pulseaudio --kill

Des nouveaux périphériques virtuels d’enregistrement seront alors à votre disposition dans pavucontrol (ou le mixeur audio de GNOME Control Center). Mais avant de vous lancer dans toute cette aventure, peut-être voudrez-vous renommer vos périphériques matériels aux yeux de PulseAudio… ainsi tout le monde dans la visio croira que vous roulez en Porsche.

*: du moins, jusqu’à ce qu’on en ait marre de PulseAudio et qu’on le remplace par un autre système qui fait le café dans les années à venir…